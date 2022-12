Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 29 de novembro às 05h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

* China-epidemia-vírus-saúde-manifestação: mapa da China com a localização das manifestações contra o confinamento da política "covid zero".(90 x 88 mm) - Atualização disponível

* Israel-palestinos-conflito-explosão: localização das mortes de palestinos pelas forças de segurança israelenses em confrontos durante a madrugada. (45x69 mm) - Atualização disponível

* Transporte-conflito-clima:

1/ Evolução do tráfego marítimo internacional entre 2005 e 2021. (135 x 101 mm) - Disponível

2/ Evolução das emissões de CO2 do transporte marítimo desde 2000, segundo relatório anual da ONU sobre esse setor.(135 x 92 mm) - Disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Apresentação da partida entre Japão e Espanha da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar.(135 x 146 mm) - Disponível

2/ Apresentação da seleção do Japão para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

3/ Apresentação da seleção de futebol da Espanha para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

4/ Apresentação da partida entre Croácia e Bélgica da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 146 mm) - Disponível

5/ Apresentação da seleção da Bélgica que disputa a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

6/ Apresentação da seleção da Croácia para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 75 mm) - Reenvio disponível

7/ Apresentação da partida entre Costa Rica e Alemanha da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 146 mm) - Disponível

8/ Apresentação da seleção da Costa Rica que disputa a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

9/ Apresentação da seleção de futebol da Alemanha para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

10/ Seleções do grupo H, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

11/ Seleções do grupo A, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo 2022. (44x134 mm) - Atualização disponível

12/ Classificação dos artilheiros da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar. (44 x 87 mm) - Atualização disponível

13/ Apresentação da seleção da França para a Copa do Mundo do Catar 2022. (134x74 mm) - Atualização disponível

14/ Partidas da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 previstas para quinta-feira, 1º de dezembro.(44x65 mm) - Disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags