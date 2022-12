Moscou ataca papa por críticas às 'cruéis' minorias russas na Ucrânia

A Rússia expressou sua "indignação" com as declarações do papa Francisco, nas quais classificou como "cruéis" as minorias étnicas russas que participam da intervenção militar na Ucrânia - informaram várias agências de notícias nesta terça-feira (29).

Em uma entrevista publicada na segunda-feira (28), Francisco afirmou que os "mais cruéis" entre as fileiras da Rússia na Ucrânia "não são da tradição russa", mas minorias como "chechenos, buryats e outros".

De acordo com a agência estatal russa RIA Novosti, o embaixador de Moscou no Vaticano, Alexander Avdeev, apresentou uma queixa oficial após as declarações.

"Expressei minha indignação com tais insinuações e ressaltei que nada pode abalar a coesão e a unidade do povo multinacional russo", disse Avdeev à agência.

Em setembro, quando o Kremlin anunciou o recrutamento de centenas de milhares de homens para o Exército, Moscou foi acusada de atrair desproporcionalmente minorias étnicas da Sibéria e do Cáucaso.

Os críticos afirmam que as minorias de regiões empobrecidas e isoladas morrem em maior número na Ucrânia do que os russos.

Ao mesmo tempo, essas minorias são acusadas de terem um papel violento em lugares como Bucha, a cidade ucraniana onde soldados russos supostamente cometeram massacres de civis.

Ontem, a porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, declarou que os comentários do papa vão "além da russofobia", chamando-os de "perversão".

A Free Buryatia Foundation, um grupo que defende os direitos dos buryats e se posicionou contra o conflito na Ucrânia, também criticou os comentários do papa.

"Os estereótipos continuam sendo estereótipos, independentemente de quem os reproduz: ativistas, políticos, ou líderes espirituais. E os comentários do papa sobre os 'cruéis buryats e chechenos' não são apenas estereótipos racistas, mas também mentiras", condenou a organização em mensagem publicada nas redes sociais.

