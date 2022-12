Inglaterra vence País de Gales e enfrentará Senegal nas oitavas do Mundial

A Inglaterra se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo da Copa do Mundo do Catar ao vencer o País de Gales por 3 a 0 nesta terça-feira, em Doha, e enfrentará Senegal no próximo domingo.

Classificados em primeiro no Grupo B, os ingleses selaram a vitória no segundo tempo com gols de Marcus Rashford (50, 68) e Phil Foden (51).

