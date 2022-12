Holanda vence Catar (2-0) e vai às oitavas da Copa como primeira do grupo A

A Holanda confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar como primeira do Grupo A ao vencer a frágil seleção anfitriã, já eliminada, por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al Khor. Os gols foram marcados por Cody Gakpo e Frenkie de Jong (49) em um jogo em que os holandeses não enfrentaram dificuldades.

Com esta vitória, a Holanda fecha a fase de grupos com 7 pontos, seguida pelo Senegal que venceu o Equador por 2 a 1 no mesmo horário no Estádio Internacional Khalifa e se classificou como segundo.

Os holandeses vão enfrentar na próxima fase o segundo colocado do Grupo B, em que Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales decidem as duas vagas nesta quarta-feira.

Já o Catar decepcionou sua torcida e terminou a competição com nenhum ponto conquistado e apenas um gol marcado (na derrota por 3 a 1 para o Senegal), um recorde negativo para um país-sede.

Para garantir a classificação, a Holanda só precisava vencer ou empatar. Até mesmo perdendo os holandeses poderiam avançar, dependendo do resultado da outra partida, que foi disputada no mesmo horário.

O atacante do Barcelona Memphis Depay, que se recuperava de uma lesão na coxa, fez sua primeira partida como titular.

O técnico Louis van Gaal já havia dado minutos a Depay contra o Equador (1-1) e Senegal (vitória por 2-0).

Nesta terça-feira, Depay jogou no ataque - em um esquema 3-5-2 - ao lado de Cody Gakpo, destaque nos dois primeiros jogos, com dois gols marcados.

Do lado do Catar, o técnico espanhol Félix Sánchez não fez grandes alterações, mantendo no gol Meshaal Barsham, titular desde o segundo jogo.

As arquibancadas do estádio Al-Bayt, o mais afastado de Doha, exibiam lugares vazios pouco antes do jogo, com uma tímida presença da torcida holandesa.

Um grande número de torcedores do Catar, muitos vestidos com a tradicional Dishdasha (traje típico dos homens) foram chegando já com a partida iniciada. O público total foi de 66.784 espectadores.

Logo no primeiro minuto de jogo, a Holanda assustou os anfitriões. O zagueiro Virgil van Dijk lançou para Memphis Depay que tentou a conclusão mas a bola foi pela linha de fundo.

Dois minutos depois foi a vez do experiente meia Daley Blind arriscar. A bola foi desviada e subiu demais, passando por cima do travessão.

Aos 11 minutos Depay fez uma triangulação com De Jong, que tentou o chute mas a bola bateu no também holandês Davy Klaassen. Depay aproveitou a sobra na área com um voleio, mandando a bola por cima do gol.

O Catar buscava tocar a bola mas sempre pecava no último terço do campo. A equipe só levou algum perigo aos 22 minutos quando o atacante Akram Afif tentou lançar a bola na área mas foi interceptado, ganhando o escanteio.

Mas três minutos depois foi o holandês Gakpo quem mostrou por que é um dos destaques deste Mundial. O atacante recebeu na intermediária, tabelou em velocidade com Klaassen e chutou da entrada da área, longe do alcance do goleiro Meshal Barsham (25).

Foi o terceiro gol de Gakpo, que se igualou ao equatoriano Enner Valencia e ao francês Kylian Mbappé na artilharia deste Mundial.

Abalada com o gol, e a perspectiva de sofrer a terceira derrota em três jogos, a seleção do Catar tentou responder em um lançamento para Afif, mas a defesa holandesa afastou sem grandes dificuldades (28).

Mas a situação seguia sob controle para a Holanda, que tocava a bola talvez já pensando em se poupar para as oitavas de final.

Apesar de uma torcida organizada do Catar (localizada atrás de uma baliza) tentar empurrar, sua equipe não correspondia. E o primeiro tempo terminou com a Holanda administrando a vantagem de 1 a 0.

A segunda etapa começou com o mesmo panorama da primeira, com a seleção catari sem conseguir sequer chutar a gol.

E a Holanda ficou ainda mais tranquila aos 4 minutos quando ampliou sua vantagem. Frenkie de Jong fez a conexão com Depay que chutou para a defesa incompleta de Barsham. A bola sobrou para o próprio De Jong que foi mais rápido do que os defensores e se esticou para empurrar a bola para o fundo da rede.

O jogo seguia monótono até a Holanda balançar a rede de novo (67). Berghuis recebeu livre na área e teve apenas o trabalho de mandar para o gol. Mas o árbitro consultou o VAR e anulou devido a um toque de mão de Gakpo no lance anterior.

O Catar tentava responder com chutes de longe, que eram travados ou sem força para assustar o goleiro Andries Noppert.

Nas arquibancadas, vários torcedores eram vistos indo embora, talvez para evitar o trânsito da volta.

Houve uma breve comemoração para os demais torcedores no final, quando Mohammed Muntari mandou a bola para a rede, mas uma falta cometida em Van Dijk já havia sido marcada.

Nos acréscimos, Berghuis poderia ter ampliado em um chute de pé esquerdo da entrada da área, mas a bola bateu no travessão (90+1).

O placar de 2 a 0 em ritmo de treino foi mais do que suficiente para a Holanda de Van Gaal, equipe que fez pouco esforço e poderá disputar o duelo das oitavas sem um grande desgaste, algo muito comum em uma competição tão curta e intensa.

