EUA vence Irã (1-0) e vai enfrentar Holanda nas oitavas da Copa do Mundo

Com um gol da estrela da equipe, Christian Pulisic, os Estados Unidos conseguiram uma vitória angustiante por 1 a 0 sobre o Irã nesta terça-feira em um duelo de alta tensão e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Pulisic, atacante do Chelsea, marcou aos 38 minutos para os americanos, que terminaram em segundo lugar no Grupo B, atrás da Inglaterra (que venceu o País de Gales por 3 a 0) e agora vão enfrentar a Holanda nas oitavas, no sábado.

