Curdos da Síria pedem ajuda à Rússia contra ofensiva terrestre turca

As forças curdas na Síria pediram à Rússia que pressione a Turquia, que está bombardeando suas áreas no nordeste do território, de modo a dissuadi-la de lançar uma ofensiva terrestre - disse seu líder nesta terça-feira (29).

Em uma entrevista coletiva on-line, Mazlum Abdi garantiu que suas Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas pelos curdos) "se defenderão", se a Turquia lançar o ataque.

Em 20 de novembro, as autoridades turcas lançaram uma série de ataques aéreos no nordeste da Síria contra posições de combatentes curdos, descritos por Ancara como "terroristas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na semana passada, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiterou sua intenção de ordenar uma ofensiva terrestre, "quando chegar a hora".

No sábado, Abdi, comandante-chefe das FDS, reuniu-se com seu homólogo das forças russas na Síria, general Alexander Chaiko, no aeroporto militar da cidade de Qamishli (nordeste).

"Pedimos que parem os ataques turcos", disse o militar curdo.

"Está claro que os turcos estão se preparando para uma ofensiva terrestre", completou.

Desde 20 de novembro, cerca de 75 pessoas morreram em ataques turcos, a maioria combatentes das FDS, além de uma dúzia de civis e soldados sírios, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os curdos sírios assumiram o controle de grande parte do nordeste do território durante a guerra na Síria, que começou em 2011 e dividiu o país, estabelecendo uma administração autônoma.

rh/pc/mb/tt

Tags