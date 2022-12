Comunicado do Business Wire :Xpansiv

Xpansiv, a principal plataforma de infraestrutura de mercado para commodities ambientais, anunciou hoje o lançamento do CBL Auctions. Como a maior bolsa de compensação de carbono do mundo, a Xpansiv market CBL oferece informações em tempo real sobre o carbono voluntário, que incluem cotações, rastreamento de portfólio, gráficos, negociação OTC e, agora, um serviço de leilão eletrônico que ajuda os desenvolvedores de projetos a ganhar muito dinheiro por seus créditos de carbono.

"A CBL é a primeira plataforma de negociação do mundo a se integrar a 24 registros e a oferecer mais de 200 commodities locais ambientais em uma única tela", disse Russell Karas, chefe de Desenvolvimento do Mercado de Carbono da Xpansiv. "Agora, com o CBL Auctions, os participantes podem escolher entre vários tipos de leilão, tirando proveito da infraestrutura da CBL para créditos e transferências de pagamento. Facilitamos a personalização de seus termos de entrega e produtos, ou é possível utilizar instrumentos da CBL padronizados para simplificar o processo."

O CBL Auctions foi idealizado para agilizar o processo de comercialização e venda de créditos de carbono. Os participantes podem se conectar a milhares de clientes de carbono da CBL, concentrar sua atenção em eventos de liquidez predeterminados e capturar e relatar dados de leilão para aprimorar a descoberta de preço.

"O CBL Auctions ajudará a comercializar projetos que trarão benefícios substanciais ao ambiente e investimentos de impacto para as comunidades locais", disse Federico Ortiz Mejia, diretor da Terra Commodities, o primeiro desenvolvedor de projetos a participar do CBL Auctions. "O projeto Condoto REDD+ está localizado na ecorregião global Chocó Darien, na Colômbia, um ecossistema de floresta tropical megadiversa considerado um Hotspot de Biodiversidade Global - um dos 25 locais priorizados para conservação devido à alta biodiversidade e às ameaças de desmatamento."

O projeto inclui os padrões Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCB) da Verra, assim como os vitais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como as redução da pobreza e implementação de opções de desenvolvimento social e economicamente sustentáveis para as comunidades da região. O projeto irá a leilão no início do primeiro trimestre, e oferece safras de 2019-2021, com 350 mil a 400 mil toneladas oferecidas. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas aqui.

O anúncio vem após o lançamento de Compensação de Emissões em Nível Global para o Desenvolvimento Sustentável? (SD-GEO?), um contrato padronizado de compensação de carbono que estabelece uma referência para os participantes do mercado negociarem compensações de alta qualidade de projetos que também oferecem alto impacto social. O SD-GEO permitirá a entrega de projetos de fogão com um mínimo de cinco ODS dos registros Verra ou Gold Standard.

A Xpansiv fornece infraestrutura de mercado e plataforma de dados para commodities de carbono, energia renovável e digital. Estas commodities inteligentes trazem transparência e liquidez aos mercados, capacitando os participantes a valorizar a energia, o carbono e a água para enfrentarem os desafios de um mundo rico em informações e com recursos limitados. Os principais negócios da empresa incluem a CBL, o maior mercado à vista de commodities ESG, incluindo certificados de carbono e energia renovável, e de gás natural digital; H2OX, líder em mercado à vista para a água; XSignals, que oferece dados de mercado de final do dia e dados históricos; EMA, líder em sistema de gerenciamento de portfólio de registros múltiplos para todas as commodities ambientais; e APX, o provedor líder de infraestrutura de registro para os mercados de energia e meio ambiente. A Xpansiv é o nexo digital onde os sinais da sustentabilidade e de preços se fundem. Xpansiv.com

