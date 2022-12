Comunicado do Business Wire :Microba Life Sciences Limited

A Microba Life Sciences Limited(ASX: MAP) ("Microba" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar que a Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL) ("Sonic"), uma das maiores empresas de diagnósticos médicos do mundo, concordou em investir US$ 17,8 milhões para adquirir uma participação acionária de 19,99% na Microba. Além disso, a Sonic está buscando adquirir opções para uma posição acionária adicional de 5%, sujeita à aprovação dos acionistas. O exercício das opções pela Sonic resultaria em um investimento adicional de US$ 7,5 milhões na Microba.

A Microba e a Sonic também concordaram com os termos vinculativos iniciais para uma aliança estratégica que visa fornecer a tecnologia de testes de microbioma da Microba na Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Suíça e Estados Unidos.

O CEO da Microba, Dr. Luke Reid, disse: "Estamos entusiasmados em ter a Sonic Healthcare, empresa líder mundial em saúde, como uma importante acionista e nossa parceira estratégica. A Sonic é respeitada por sua liderança na prestação de serviços confiáveis de diagnóstico médico e nossa parceria combina profundamente os interesses de ambas as empresas para oferecer testes e terapias de microbioma a médicos e pacientes no mundo todo, com o objetivo de melhorar o padrão de atendimento.

Esta parceria estratégica com a Sonic foi estabelecida para acelerar a distribuição internacional dos testes de microbioma da Microba para cuidados de saúde primários e especializados e aprofundar nossos testes no gerenciamento de rotina de pacientes".

O diretor executivo da Sonic Healthcare, Dr. Colin Goldschmidt, afirmou: "A Sonic Healthcare se orgulha de fornecer serviços de diagnóstico médico precisos e confiáveis usando tecnologias laboratoriais e informáticas líderes. Nossa parceria com a Microba exemplifica nosso compromisso de investir em desenvolvimentos de ponta em medicina laboratorial. Vemos os testes de microbioma se tornando uma parte fundamental da patologia nos próximos anos e estamos empolgados com o potencial dessa parceria e as oportunidades que a tecnologia da Microba fornecerá para as operações globais da Sonic, nossos médicos de referência e nossos pacientes".

Sonic adquire participação estratégica na Microba

A Sonic celebrou um contrato de subscrição de ações para adquirir uma participação de 19,99% na Microba, por meio da emissão de novas ações ordinárias totalmente pagas (Ações), a um preço de emissão de US$ 0,26 por ação e representando um prêmio de 25% sobre o indicador VWAP de cinco dias das ações da Microba com vencimento na data anterior a este anúncio, arrecadando US$ 17,8 milhões em novo capital para a Empresa.

As Ações serão emitidas dentro da capacidade de colocação existente da Microba sob a Regra de Listagem 7.1 e 7.1A da Bolsa de Valores da Austrália (ASX). Após a emissão dessas Ações, a Sonic será uma acionista substancial, detendo uma participação relevante em 19,99% do capital social emitido da Microba.

Além disso, a Sonic busca adquirir opções não listadas exercíveis a US$ 0,33 por ação com vencimento de 18 meses após a data de emissão das Ações. O preço de exercício da opção representa um prêmio de 58% sobre o indicador VWAP de cinco dias das ações da Microba com vencimento na data anterior a este anúncio. Se exercidas, as opções representariam mais 5% do capital social emitido na Microba após a conclusão da emissão de ações e só serão emitidas sujeitas ao recebimento da aprovação dos acionistas para fins da Regra de Listagem 7.1 da ASX em uma Assembleia Geral, o que está prevista para ser realizada em fevereiro de 2023, cuja aprovação será recomendada pela Diretoria da Microba. O exercício das opções estará sujeito ao cumprimento, por parte da Sonic, da Corporations Act 2001 (Cth), uma Lei do Parlamento da Austrália.

Relacionamento estratégico

A Microba e a Sonic firmaram os termos iniciais de um acordo que permite à Sonic Healthcare Limited e suas subsidiárias distribuir exclusivamente os produtos de testes de microbioma da Microba para seus clientes, incluindo clínicos gerais e especialistas, na Alemanha, Bélgica e Reino Unido por um período de um ano - a partir de 31 de janeiro de 2023 - com a intenção de ampliação, sujeito à finalização dos acordo integrais de licença e distribuição. Os termos iniciais acordados também fornecem à Sonic Healthcare Limited e suas subsidiárias direitos de distribuição não exclusivos para a Suíça, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.

Todos os acordos de licença e distribuição se adaptarão às disposições existentes de entrega e distribuição de serviços da Microba. Espera-se que as disposições integrais de licença e distribuição sejam finalizadas nos próximos meses.

O diretor médico da Sonic se juntará ao Conselho Consultivo Médico da Microba

Com os objetivos estratégicos unidos das duas empresas, a fim de oferecer testes de microbioma de ponta na rotina de cuidados de saúde, o diretor médico do Grupo Sonic Healthcare, o Dr. Stephen Fairy, se juntará ao Conselho Consultivo Médico da Microba, responsável por governar a direção médica e científica das atividades comerciais da Microba. O Dr. Fairy formará parte de um grupo de profissionais médicos de alto nível no Conselho Consultivo Médico da Microba, composto pelo Prof. Ian Frazer (AC), Prof. Paul Griffin, Prof. Jake Begun e Dr. Chris Hogan (OAM). No momento, a Sonic não buscará um cargo no Conselho de Administração da Microba.

Sobre a Sonic Healthcare

A Sonic Healthcare é uma das principais provedoras de assistência médica do mundo, com uma reputação de excelência em medicina laboratorial/patologia, radiologia e serviços médicos de cuidados primários, em operações na Australásia, Europa e América do Norte. Empregando mais de 41 mil pessoas no mundo inteiro, a Sonic é a maior operadora privada de patologia na Austrália, Alemanha, Suíça e Reino Unido, a segunda maior na Bélgica e Nova Zelândia e a terceira maior nos EUA.

Sobre a Microba Life Sciences Limited

A Microba Life Sciences é uma empresa de microbioma de precisão voltada para melhorar a saúde humana. Com tecnologia líder mundial para medir o microbioma intestinal humano, a Microba está impulsionando a descoberta e o desenvolvimento de novas terapêuticas para as principais doenças crônicas e fornecendo serviços de testes de microbioma intestinal no mundo todo para pesquisadores, médicos e consumidores. Por meio de parcerias com organizações líderes, a Microba está promovendo a descoberta de novas relações entre o microbioma, a saúde e a doença para o desenvolvimento de novas soluções de saúde.

Simon Hinsleysimon@nwrcommunications.com.au

