Comunicado do Business Wire :Megaport

Megaport (ASX: MP1), líder mundial na provisão de rede como serviço (Network as a Service, NaaS), anunciou hoje a adição de Jeff Tworek à equipe executiva na função de diretor de receita. A Tworek será responsável pela geração de receita global e gerenciará todos os aspectos da organização de vendas global da Megaport.

Tworek traz para a Megaport mais de 30 anos de experiência nos setores de nuvem e rede operando unidades de negócios comerciais em empresas de bilhões de dólares, incluindo quase 20 anos na Akamai Technologies. Antes de ingressar na empresa, Tworek ocupou a posição diretor de receita na Contrast Security, onde ajudou a empresa a escalar suas equipes, introduzir líderes chaves e preparar a empresa para o crescimento. Ele traz uma riqueza de alto crescimento e especialização relacionada à expansão de seu tempo passado tanto em empresas iniciantes quanto em grandes organizações já estabelecidas.

"Estamos muito felizes em receber Jeff na equipe", disse Vincent English, diretor executivo da Megaport. "A experiência de Jeff em liderar e transformar organizações de vendas globais e acelerar rapidamente o crescimento da receita fornecerá à Megaport a liderança e a experiência para promover a adoção contínua de nossa plataforma a nível mundial".

"A carreira da Jeff no setor tecnológico se concentrou em penetrar em novos mercados com tecnologias evolutivas e ajudar as empresas a adotar abordagens transformadoras para resolver problemas que, em última análise, estimulam níveis mais altos de experiência, eficiência e eficácia do cliente", continuou English. "Seu conjunto de habilidades fortalecerá nossa equipe e apoiará nosso esforço para transformar a forma como nossos clientes e parceiros desenvolvem seus negócios".

"Estou muito feliz em me juntar à Megaport em um momento crucial para a empresa", disse Tworek. "Como um líder estabelecido e inovador em conectividade em nuvem e no espaço NaaS, a Megaport tem uma enorme oportunidade de colocar nossa solução transformadora no setor nas mãos de mais clientes e parceiros em todo o mundo". Estou entusiasmado em trabalhar com nossas equipes globais para captar uma maior participação no mercado e promover a missão da Megaport de transformar a forma como as empresas, centros de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados constroem redes ágeis na nuvem".

Com base em Chicago, Illinois, Jeff Tworek responde diretamente a Vincent English.

Sobre a Megaport

A Megaport é líder no fornecimento de soluções de Network as a Service (NaaS). A Rede Definida por Software (SDN) mundial da empresa ajuda as empresas a conectarem com rapidez sua rede aos serviços através de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágeis que reduzem custos operacionais e aumentam a velocidade de entrada no mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport faz parceria com os principais provedores de serviços em nuvem do mundo, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como com os maiores operadores de centrais de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa certificada pela ISO/IEC 27001.

Contato de mídia da Megaport media@megaport.com

