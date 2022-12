Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., uma defensora global da sustentabilidade e administração corporativa e signatária dos Princípios do Pacto Global da ONU para o Oceano Sustentável, continua a apoiar os esforços globais para aumentar a conscientização sobre o oceano e destacar o importante papel que ele desempenha nos esforços para combater as mudanças climáticas.

Esta semana no World Ocean Summit Asia Pacific da Economist Impact em Cingapura, um projeto com foco nas mulheres e conservação, com o apoio da Mary Kay, foi apresentado no painel "Inovação e adaptação - soluções costeiras para mudanças climáticas". O painel abordou o efeito que as mudanças climáticas está tendo nos ecossistemas costeiros da Ásia-Pacífico, assim como no oceano global, e estudos de caso apresentados sobre como a região está se preparando e se adaptando para as mudanças climáticas.

Os manguezais são essenciais para os ecossistemas costeiros, no entanto, ainda são um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Para criar soluções de longo prazo para os manguezais na Papua Nova Guiné, o Mangoro Market Meri - uma iniciativa apoiada pela The Nature Conservancy e Mary Kay - está unindo os esforços locais, o ecoturismo e o carbono azul (o carbono que é capturado pelos oceanos e ecossistemas costeiros do mundo) para criar incentivos para a proteção e restauração dos manguezais.

As mulheres do Mangoro Market Meri comercializam produtos sustentáveis do manguezal, como mariscos e caranguejos de lama, para gerar a tão necessária renda e oportunidades de emprego, ao mesmo tempo em que protegem os manguezais de serem explorados por sua madeira. Com o apoio da Mary Kay, as mulheres do Mangoro Market Meri recebem treinamento sobre igualdade de gênero, liderança, educação financeira e gestão empresarial.

Ruth Konia, gerente do programa Mangoro Market Meri para o Programa Melanésia da The Nature Conservancy uniu-se aos palestrantes do PNUMA, WWF China e Greener India Council para compartilhar o impacto que a The Nature Conservancy está tendo na região com o apoio do setor privado por meio da Mary Kay.

"As mulheres devem ser empoderadas na tomada de decisões relacionadas à sua saúde, educação, governança e finanças. O Mangoro Market Meri está mudando mentalidades e oferecendo oportunidades iguais às nossas mulheres empoderando-as com a conservação dos manguezais", disse Ruth Konia. "Quando as mulheres são empoderadas, suas ações trazem impactos positivos em suas famílias e produzem efeitos que beneficiam toda a comunidade."

A Mary Kay está empenhada em ser uma boa administradora dos recursos naturais, enquanto promove a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres na conservação no mundo inteiro. Para ler mais sobre o compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, visite marykayglobal.com/sustainability e faça download da estratégia de sustentabilidade global da Mary Kay: Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável.

Sobre The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy é uma organização internacional de conservação dedicada a preservar terras e águas, das quais toda a vida depende. Orientados pela ciência, criamos soluções inovadoras e práticas para os desafios mais difíceis do mundo para que a natureza e as pessoas possam prosperar juntas. Estamos enfrentando as mudanças climáticas, conservando terras, águas e oceanos em uma escala sem precedentes, fornecendo alimentos e água de modo sustentável e ajudando a tornar as cidades mais sustentáveis. Ao trabalhar em 79 países e territórios, usamos uma abordagem de cooperação que envolve comunidades locais, governos, o setor privado e outras parcerias. Para saber mais, acesse www.nature.org ou siga @nature_press no Twitter.

Sobre a Mary Kay

Mary Kay Ash, uma das pioneiras originais em romper barreiras, fundou a sua sonhada empresa de beleza em 1963 com um objetivo: enriquecer as vidas das mulheres. Esse sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento do empreendedorismo, a Mary Kay assumiu o compromisso de capacitar mulheres em sua jornada por meio da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias inovadores. A Mary Kay acredita em enriquecer vidas hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com empresas do mundo inteiro com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou siga-nos no Twitter.

Mary Kay Inc. Comunicações Corporativas marykay.com/newsroom 972.687.5332 ou media@mkcorp.com

The Nature Conservancy Misty Edgecomb Diretora de Comunicações medgecomb@tnc.org ou 484-343-3223

