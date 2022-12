Comunicado do Business Wire :Illumination

Illumination (sede: Santa Monica, CA, EUA; fundador e diretor executivo: Chris Meledandri) e Nintendo Co., Ltd. (sede: Kyoto, Minami-ku, Japão; diretor representante e presidente: Shuntaro Furukawa, doravante "Nintendo") anunciaram hoje o segundo trailer para The Super Mario Bros. Movie, o novo filme de animação baseado no mundo de Super Mario Bros. durante o Nintendo Direct que foi transmitido hoje.

Além disto, as duas empresas anunciaram os dubladores japoneses para os personagens Mario, Princesa Peach, Luigi, Bowser e Toad.

Dublagem japonesa

-0- *T Mario Mamoru Miyano Princesa Peach Arisa Shida Luigi Tasuku Hatanaka Bowser Kenta Miyake Toad Tomokazu Seki *T

-- Sobre The Super Mario Bros. Movie, o filme de animação Super Mario Bros. O filme de animação Super Mario Bros., produzido por Chris Meledandri da Illumination e Shigeru Miyamoto da Nintendo, será cofinanciado pela Universal Pictures e Nintendo, e lançado em todo o mundo pela Universal Pictures. Dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic (colaboradores em Os Jovens Titãs em Ação!, Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas de um roteiro de Matthew Fogel (Minions: A Ascenção de Gruda Illumination), o filme é estrelado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek e Sebastian Maniscalco como Spike.

-- Sobre a Illumination A Illumination, fundada por Chris Meledandri em 2007, é uma das principais produtoras de filmes de animação de eventos do setor de entretenimento, incluindo Meu Malvado Favorito - a franquia animada de maior sucesso na história do cinema - bem como os filmes Dr. Seuss: O Lorax, O Grinch do Dr. Seuss e Pets - A Vida Secreta dos Bichos e Sing . Prestes a ser lançado, The Super Mario Bros. Movie da Illumination fará parte de uma biblioteca de estúdio que inclui dois dos 10 melhores filmes de animação de todos os tempos. As franquias icônicas e amadas da Illumination, repletas de personagens memoráveis e distintos, apelo mundial e relevância cultural, arrecadaram mais de US$ 8 bilhões em todo o mundo. A Illumination tem uma parceria exclusiva de financiamento e distribuição com a Universal Pictures. Os próximos filmes da Illumination em 2023 incluem The Super Mario Bros. Movie e Migration.

-- Sobre a Nintendo Nintendo Co., Ltd., com sede em Kyoto, Japão, criou franquias que se tornaram nomes conhecidos em todo o mundo, incluindo Mario?, Donkey Kong?, The Legend of Zelda?, Metroid?, Pokémon?, Animal Crossing?, Pikmin? e Splatoon?, por meio de seus produtos integrados de hardware e software. A Nintendo visa oferecer experiências de entretenimento únicas e intuitivas a todos, ao fabricar e comercializar dispositivos de videogame, como a família de sistemas Nintendo Switch?, desenvolvendo e operando aplicativos para dispositivos inteligentes e cooperando com parcerias em uma série de outras iniciativas de entretenimento, como conteúdo visual e parques temáticos. A Nintendo vendeu mais de 5,4 bilhões de videogames e mais de 800 milhões de unidades de hardware a nível mundial. Desde o lançamento do Nintendo Entertainment System? há mais de 30 anos, até hoje e no futuro, a missão contínua da Nintendo é criar entretenimento exclusivo que estimule sorrisos nos rostos de pessoas em todo o mundo.

