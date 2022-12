Comunicado do Business Wire :FarEye

O comércio eletrônico deve crescer 96% entre 2021 e 2025 na Índia, alcançando $120 bilhões em valor de transação. Com esse crescimento vem a complexidade das entregas, particularmente as grandes e volumosas, como de móveis e outros itens domiciliares muito grandes. A Pepperfry, a principal empresa de mercadorias para casas no comércio eletrônico, com sede em Mumbai, Índia, está trabalhando com a FarEye para simplificar a última etapa do processo de entrega, particularmente de produtos muito grandes que necessitam instalação.

A última etapa das entregas de mercadorias grandes e volumosas têm uma complexidade adicional, por precisar garantir que uma equipe formada por dois profissionais adequadamente qualificados fique encarregada da instalação em cada entrega, oferecer flexibilidade no agendamento da entrega e nos horários das instalações e fornecer um processo simples de devolução. Empresas como a Pepperfry precisam gerenciar uma variedade de fatores ao mesmo tempo em que garantem uma experiência da marca consistente ao consumidor em cada entrega.

"A experiência do consumidor é crucial para nós. Escolhemos a FarEye para nos ajudar a ganhar visibilidade dos pedidos em tempo real em todo o processo de entrega. Nossa meta é aumentar o tempo de entrega e eliminar entregas não realizadas ou atrasadas, aumentar a produtividade das nossas frotas de entrega e garantir que as instalações dos móveis sejam tranquilas", afirmou Piyush Agarwal, chefe de cadeia de suprimentos da Pepperfry. "Esperamos continuar aprimorando nossa estratégia na última etapa das entregas e adicionando um nível de inteligência e automação que reduzirá os processos manuais e os custos, levando à satisfação do cliente."

A Pepperfry planeja usar as soluções de última etapa de entrega da FarEye que incluem:

-- Acompanhamento: para fornecer visibilidade em tempo real durante todo o trajeto da entrega e evitar atrasos e interrupções, garantindo que cada entrega chegue no tempo previsto, todas as vezes.

-- Módulo de devolução: para que as devoluções e trocas sejam tranquilas através de uma interface de autoatendimento da marca, para uma experiência pós-compra holística.

-- Experiência: para garantir uma experiência da marca diferenciada ao cliente durante todo o processo de pré-compra e pós-compra, desde acompanhamento do pedido e agendamento, a notificações de entrega, devoluções e trocas.

"Visto que se espera que mais de 35% das vendas de móveis em todo o mundo sejam realizadas online até 2025, é fundamental que os varejistas, transportadoras e carregadores aperfeiçoem a experiência de entrega de itens grandes e volumosos ao cliente, ou arriscarão perder lealdade da marca", afirmou Gautam Kumar, diretor operacional e cofundador da FarEye. "A Pepperfry está passando por um crescimento na entrega de itens muito grandes e identificou áreas a serem melhoradas na última etapa, a fim de manter a satisfação do cliente. Esperamos lhes dar apoio na sua jornada, com o objetivo de garantir que cada entrega chegue no tempo previsto, tenha precisão e seja instalada rápida e facilmente."

Sobre a FarEye

A plataforma de entrega inteligente da FarEye transforma as entregas em uma vantagem competitiva. Empresas de varejo, comércio eletrônico e logística de terceiros usam a combinação exclusiva da FarEye de orquestração, visibilidade em tempo real e experiências de clientes de marca para simplificar a complexa logística da etapa final de entrega. A plataforma da FarEye permite que as empresas aumentem a fidelidade e a satisfação do consumidor, reduzam custos e melhorem a eficiência operacional. A FarEye tem mais de 150 clientes em 30 países e cinco escritórios no mundo todo. FarEye, a primeira escolha para a última etapa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005628/pt/

Contato

Jolene Peixoto, vice-presidente de estratégia de marketing e comunicações, jolene.peixoto@fareye.com

