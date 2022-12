Assassino do ativista anti-Apartheid Chris Hani é esfaqueado na prisão

A administração penitenciária da África do Sul informou nesta terça-feira (29) que Janusz Walus, assassino do herói da luta contra o Apartheid Chris Hani, foi esfaqueado na prisão, dois dias antes do prazo para ser posto em liberdade condicional.

"O Departamento de Serviços Correcionais confirma o infeliz incidente, no qual Janusz Walus", um migrante polonês ligado à extrema direita, preso pelo assassinato de Hani em 1993, "foi esfaqueado", disse a administração penitenciária.

