Afastado por indisciplina, camaronês Onana diz que se comporta "de maneira apropiada"

O goleiro André Onana, afastado por indisciplina da seleção de Camarões, afirmou em um comunicado divulgado nesta terça-feira que "sempre se comportou de maneira apropriada", mas que aceita a decisão.

"Não fui autorizado a estar em campo", escreveu o jogador, substituído por Devis Epassy antes do jogo contra a Sérvia (3 a 3) na segunda-feira.

"Coloquei todo o meu esforço, toda a minha energia com o objetivo de desfazer os nós de uma situação ambígua", acrescenta, "mas não encontrei a receptividade esperada (...) No entanto, considero e respeito sempre as decisões das pessoas que garantem a gestão e supervisão da nossa equipe".

O goleiro, titular da Inter de Milão, está "afastado devido à indisciplina. Em um grupo é preciso respeitar as regras, prefiro reservar o grupo do que as individualidades", comentou o técnico de Camarões, Rigobert Song, em entrevista coletiva após o empate com a Sérvia.

Epassy, que joga no Campeonato Saudita pelo Abha e que só disputou cinco jogos pela seleção, foi titular contra os sérvios. "Demonstrou hoje que pode concorrer com André", avaliou Song.

Segundo fontes próximas à seleção africana, Onana já deixou o Catar. Não foi possível verificar se ele viajou a Camarões ou à Itália, país onde joga.

O goleiro encerrou sua mensagem enviando "ânimo" a seus companheiros. "Representar Camarões é um imenso privilégio. A pátria em primeiro e para sempre", afirmou.

Ainda com chances de se classificar para as oitavas de final do Mundial do Catar, Camarões é o próximo adversário do Brasil pelo Grupo G do torneio. A Seleção Brasileira, já garantida na próxima fase, precisa de pelo menos um empate para ser primeira da chave.

