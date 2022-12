Putin e presidente cazaque mostram unidade após tensões sobre Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, exibiram sua unidade, nesta segunda-feira (28), e destacaram seus vínculos históricos após divergências sobre o conflito na Ucrânia.

"Para o Cazaquistão, a Rússia sempre foi e continua sendo o principal parceiro estratégico", declarou Tokayev durante uma reunião com Putin no Kremlin, ressaltando as "profundas relações em diferentes âmbitos" entre Moscou e Astana.

Esta é a primeira visita do presidente cazaque ao exterior desde sua posse, na semana passada, para um segundo mandato como chefe do Cazaquistão, uma ex-república soviética na Ásia Central rica em hidrocarbonetos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Putin elogiou o "caráter especial" das relações entre Rússia e Cazaquistão.

O início de uma ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro deste ano levantou preocupações em várias ex-repúblicas soviéticas, aliadas da Rússia, entre elas o Cazaquistão.

Na semana passada, em uma cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), uma aliança liderada pela Rússia, Tokayev fez um apelo por uma "busca coletiva conjunta por uma fórmula de paz" na Ucrânia.

"Não devemos permitir que os fraternais povos russo e ucraniano fiquem separados por décadas, se não centenas de anos, com ressentimentos não resolvidos", acrescentou.

Em junho, Tokayev criticou publicamente seu homólogo russo em um fórum realizado em São Petersburgo (noroeste da Rússia), onde se manifestou contra o reconhecimento de territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia.

O Cazaquistão também acolheu dezenas de milhares de russos que fugiram para escapar da mobilização parcial decretada por Putin no final de setembro.

bur/lpt/meb/mb/tt

Tags