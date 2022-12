Portugal vence Uruguai e vai às oitavas de final da Copa do Mundo

Com dois gols de Bruno Fernandes, Portugal venceu o Uruguai nesta segunda-feira por 2 a 0 e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, enquanto a 'Celeste' ficou em situação complicada no Grupo H.

O meia do Manchester United abriu o placar com uma tentativa de cruzamento que foi direto para o gol, após Cristiano Ronaldo não conseguir cabecear, e fez o segundo já nos acréscimos em cobrança de pênalti.

ma/mcd/cb

