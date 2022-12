Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 28 de novembro às 5h (Bras.). (135 x 160 mm) - Atualização disponível

* China-epidemia-vírus-saúde-manifestação:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1/ Mapa da China localizando as manifestações contra a política de "covid zero", com isolamentos pelo coronavírus.(90 x 88 mm) - Disponível

2/ Casos diários confirmados de covid-19 na China, desde 2020. (90 x 67 mm) - Disponível

3/ Índice de severidade das medidas contra a covid-19 na China continental, Coreia do Sul e Taiwan. (135x65 mm) - Disponível

* Somália-confrontos-jihadistas-ataque: mapa da Somália com localização da capital, Mogadíscio.(45 x 52 mm) - Disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Apresentação da partida entre Polônia e Argentina da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 146 mm) - Disponível

2/ Apresentação da seleção de futebol da Tunísia que vai participar da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

3/ Apresentação da seleção de futebol da França para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

4/ Apresentação da seleção da Argentina que participa da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

5/ Apresentação da seleção de futebol da Polônia para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

6/ Apresentação da seleção da Arábia Saudita que participa da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

7/ Apresentação da seleção de futebol do México para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

8/ Apresentação da seleção da Austrália para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

9/ Apresentação da seleção de futebol da Dinamarca que participa da Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Reenvio disponível

10/ Apresentação da partida entre Tunísia e França da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 146 mm) - Disponível

11/ Partidas da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 previstas para quarta-feira, 30 de novembro. (44 x 65 mm) - Disponível

12/ As equipes do grupo A, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo-2022. (44 x 134 mm) - Atualização disponível

13/ As equipes do grupo B, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo-2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

14/ As equipes do grupo E, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo-2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

15/ As equipes do grupo F, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo-2022. (44 x 128 mm) - Atualização disponível

16/ Classificação de goleadores na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.r (44 x 77 mm) - Atualização disponível

17/ Seleções do grupo H, classificação e partidas da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. (44x128 mm) - Atualização disponível

18 / Estádios da Copa do Mundo Catar 2022. (135x150 mm) - Atualização disponível

19/ Estádios e jogadores promessas para a Copa do Mundo de Futebol 2022 no Catar. (296 x 260 mm) - Atualização disponível

20/ As partidas, os estádios com localização e as estrelas da Copa do Mundo do Catar 2022. (297 x 420 mm) - Atualização disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags