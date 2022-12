Ministro britânico dos Esportes usará braçadeira OneLove no jogo Inglaterra-Gales

O ministro britânico dos Esportes, Stuart Andrew, usará a braçadeira com as cores do arco-íris "OneLove" na partida entre Inglaterra e País de Gales pelo Mundial do Catar 2022 na terça-feira (29).

A Fifa proibiu os jogadores de usarem esse acessório durante a Copa.

Inglaterra e Gales estão entre os sete países europeus que abandonaram os planos de carregar esse símbolo antidiscriminação, após serem ameaçados com sanções esportivas por parte da Fifa.

A ministra britânica do Interior, Nancy Faeser, usou a braçadeira "OneLove", sentada ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante a derrota da Alemanha por 2 a 1 para o Japão.

A homossexualidade é ilegal no Catar. Vários torcedores denunciaram que a segurança dos estádios confiscou objetos com as cores do arco-íris durante as partidas da fase de grupos.

"Sem sombra de dúvida, usarei a braçadeira OneLove", afirmou o ministro Andrew, que é gay, em entrevista à ITV News.

"Quero mostrar apoio e fiquei encantado de ver que a ministra alemã, que assistiu a uma partida, usou. Acho importante que eu o faça isso", completou.

