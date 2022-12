Casemiro comemora classificação do Brasil às oitavas no Mundial: "Importantíssimo"

O volante Casemiro, titular e autor do gol da vitória do Brasil sobre a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira, se comemorou a classificação da Seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O jogador do Manchester United disse que o "primeiro objetivo" foi cumprido ao passar de fase no torneio, algo "importantíssimo", destacou o camisa 5 em declarações ao canal SporTV.

Casemiro foi um dos destaques da equipe contra a Suíça, decisivo ao marcar o único gol da partida aos 38 minutos do segundo tempo, que deu ao Brasil a segunda vitória consecutiva no Catar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a tranquilidade de já estar nas oitavas, os comandados do técnico Tite jogarão na próxima sexta-feira contra Camarões pela última rodada da fase de grupos.

Para passar como primeiro da chave, o Brasil precisa apenas de um empate contra os africanos.

Casemiro, de 30 anos, ressaltou que o duelo com a Suíça foi difícil, ainda mais com o desfalque de Neymar, que na estreia contra a Sérvia machucou o tornozelo direito.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Suportamos bem (o adversário), tivemos paciência. Eles (Suíça) são experientes, sabem jogar. Foi um jogo de detalhes e graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol", disse o volante no gramado do estádio 975, ao final da partida.

Casemiro também se mostrou feliz por ter ajudado com o gol, em forte chute cruzado que entrou no canto esquerdo do goleiro suíço, após jogada com a participação de Vinícius Júnior e Rodrygo.

"Tive a felicidade de fazer um grande gol para ajudar a equipe", declarou.

msi/app/ol/cb

Tags