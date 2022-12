Adiada reunião EUA-Rússia sobre tratado de desarmamento nuclear New Start

A reunião que aconteceria entre russos e americanos para discutir a possível retomada de suas inspeções no âmbito do Tratado de Desarmamento Nuclear New Start foi adiada por tempo indeterminado - anunciou a diplomacia russa nesta segunda-feira (28).

"Inicialmente prevista (para acontecer) no Cairo de 29 de novembro a 6 de dezembro, a sessão da comissão consultiva bilateral sobre o tratado russo-americano não ocorrerá nas datas indicadas", declarou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado pela agência de notícias TASS.

"O evento foi adiado para uma data posterior", acrescentou.

O adiamento coincide com o nono mês da ofensiva russa na Ucrânia, em um contexto tenso entre Moscou e países ocidentais.

A última reunião dessa comissão foi em outubro de 2021.

O Tratado New Start é o mais recente acordo nuclear bilateral entre os dois países. Assinado em 2010, limita os arsenais das duas potências a um máximo de 1.550 ogivas cada, ou seja, uma redução de cerca de 30% em relação ao limite anterior estabelecido em 2002.

O New Start também limita o número de lançadores e bombardeiros pesados a 800, número que ainda é suficiente, porém, para destruir a Terra várias vezes.

Em janeiro de 2021, o presidente russo, Vladimir Putin, concordou em estender a validade do tratado por cinco anos, até 2026.

