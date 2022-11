Número de mortos em terremoto na Indonésia sobe para 321

O saldo do terremoto que sacudiu a ilha de Java na Indonésia na segunda-feira subiu para 321 mortos, anunciou a agência nacional de gerenciamento de desastres neste domingo (27).

Este terremoto pouco profundo de magnitude 5,6 causou muitos danos em West Java.

O saldo inicial de 270 mortos vem aumentando à medida que as equipes de resgate descobrem novos corpos sob os escombros de edifícios ou presos em deslizamentos de terra.

"Após a descoberta de mais oito corpos no sábado e três hoje (domingo), chegamos a 321 mortos", disse o chefe da agência de gestão de desastres, Suharyanto, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

Onze pessoas ainda estão desaparecidas e as buscas continuarão na segunda-feira para tentar encontrá-las.

O tremor destruiu ou danificou mais de 60.000 casas e 73.000 pessoas estão agora em mais de 300 abrigos, acrescentou.

Localizada no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas se encontram, a Indonésia sofre regularmente terremotos ou erupções vulcânicas.

