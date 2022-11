Milhares de apoiadores de extrema-direita protestam contra o governo na Espanha

Milhares de simpatizantes do partido de extrema-direita Vox se manifestaram em várias cidades da Espanha, incluindo Madri, contra o governo do esquerdista Pedro Sánchez.

Cerca de 25.000 pessoas, segundo a polícia, se reuniram na central Plaza de Colón, na capital espanhola, dominada por uma enorme bandeira nacional, que também foi carregada por muitos dos manifestantes.

"Temos um governo que governa contra o povo, que importa crimes que nem sabíamos, que reduz a pena desses crimes, que desarma a polícia", declarou o presidente do Vox, Santiago Abascal, em discurso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O líder político aludiu à futura abolição do crime de sedição, pelo qual foram condenados nove funcionários catalães pró-independência, como resultado do seu papel na tentativa de secessão da sua região, no nordeste de Espanha, em 2017.

A alteração do Código Penal, que deve acontecer antes do fim do ano, incentivará, segundo a oposição de direita e extrema-direita, novas tentativas de secessão na Catalunha, pois serão punidas com mais leveza.

A emenda fez com que alguns condenados fossem libertados da prisão, reduzindo suas penas.

"Somos governados agora... por pessoas separatistas, somos governados por pessoas que não querem ser espanholas, então essa é a minha principal razão de estar aqui", disse César Peinado, ex-caminhoneiro de 65 anos.

O Executivo chefiado por Sánchez governa em minoria e desde a sua formação foi forçado a negociar com os grupos pró-independência catalães ou bascos para aprovar leis.

vid-mig/jvb/eg/aa

Tags