Costa Rica renasce na Copa após superar o Japão por 1 a 0

Com um gol de Keysher Fuller em sua única finalização no jogo, a Costa Rica surpreendeu neste domingo (27) ao superar o Japão por 1 a 0, resultado que mantém vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

Mais compactada em sua área, a seleção costarriquenha conseguiu aproveitar um erro no setor defensivo japonês para anotar o único gol da partida aos 36 minutos do segundo tempo no estádio Ahmad Ben Ali, em Doha.

