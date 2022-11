Camarões e Sérvia duelam em busca da sobrevivência na Copa do Catar

Camarões e Sérvia se enfrentam nesta segunda-feira no estádio Al Janoub, em Doha, em um duelo em que as duas seleções precisam dos três pontos para seguir disputando a Copa do Mundo do Catar.

Africanos e balcânicos ainda não pontuaram no Grupo G depois de perderem na estreia para Suíça e Brasil respectivamente, o que os obriganda a reagir para não serem eliminados na primeira fase.

Camarões, que perdeu por 1 a 0 para a Suíça, será eliminado caso volte a ser derrotado e a Suíça não conseguir vencer o Brasil na outra partida do dia, que vale a liderança da chave.

Da mesma forma, a Sérvia deixará o Mundial caso perca e a Suíça conseguir frear os brasileiros, um dos grandes favoritos ao título no Catar, mas que terá o importante desfalque de Neymar contra os suíços.

O jogo no Al Janoub promete ser uma final tanto para os sérvios quanto para os camaroneses, que perderam suas últimas oito partidas em Copas do Mundo.

Os 'Leões Indomáveis' têm a obrigação de voltar a vencer se quiserem enfrentar o Brasil na última partida da fase de grupos com chances de classificação.

Na última vez que venceram em uma Copa, na de 2002, o treinador Rigobert Song estava em campo como jogador e o atual presidente da Federação (Fécafoot), Samuel Eto'o, marcou o único gol do jogo contra a Arábia Saudita (1-0).

Camarões está longe do feito de 1990, quando a equipe e seu artilheiro Roger Milla se tornaram a primeira seleção africana a chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo.

Desde então, os 'Leões Indomáveis' só venceram um jogo em treze, em 32 anos, contra os sauditas.

O próximo jogo pode ser a chance de reverter essa situação contra a uma Sérvia em apuros e que também tenta reviver os bons tempos.

Desde a dissolução da Iugoslávia no início dos anos 1990, os sérvios nunca passaram da primeira fase, apesar da louvável vitória sobre a Alemanha em 2010 (1 a 0), e sofreram uma terrível derrota por 6 a 0 para a Argentina em 2006, quando a equipe representava a Sérvia-Montenegro.

A vitória é também decisiva para os sérvios, depois da derrota para o Brasil, após a qual o treinador Dragan Stojkovic desabafou: "não reconheci a minha equipe".

E não parece um bom sinal no momento em que o melhor jogador do time é um zagueiro sólido, Strahinja Pavlovic.

Stojkovic espera para esse jogo com a recuperação de uma das suas estrelas ofensivas, Dusan Vlahovic, para tentar alcançar uma vitória necessária para manter as chances de classificação à fase de grupos.

