Alemanha arranca empate contra Espanha (1-1) e segue viva na Copa

A Alemanha ganhou fôlego na Copa do Mundo do Catar ao arrancar um empate em 1 a 1 com a Espanha no fim do jogo deste domingo no estádio Al Bayt em al-Khor, pela segunda rodada do Grupo E.

A 'Roja' abriu o placar por meio de Alvaro Morata (62) mas na reta final Niclas Füllkrug (83), que assim como Morata havia entrado durante a partida, conseguiu um resultado valioso para os alemães, que na última rodada enfrentam a Costa Rica e precisam vencer.

A Espanha lidera com 4 pontos, seguida por Japão e Costa Rica, cada um com 3 pontos. Os alemães são lanternas da chave com apenas um ponto.

