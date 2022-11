"Se Eden estiver bem, a Bélgica pode ganhar a Copa", diz Hazard

Apesar da vitória sem brilho sobre o Canadá (1-0) na estreia, a Bélgica "pode ganhar" a Copa do Mundo do Catar "se Eden estiver bem", avaliou neste sábado o próprio Eden Hazard, capitão dos 'Diabos Vermelhos'.

"Quanto mais jogos tiver em sequência, melhor estarei. Acho que a Bélgica pode ganhar a Copa do Mundo se Eden estiver bem. Se Eden não estiver bem, será mais difícil", disse o ponta esquerda antes do jogo de domingo contra o Marrocos.

Em campo por 60 minutos contra o Canadá, Hazard já não tem a mesma vitalidade que o transformou no segundo melhor jogador do Mundial de 2018, no qual a seleção belga foi semifinalista. Mas na estreia no Catar, ele mostrou disposição para ajudar na saída de bola e na orientação do jogo.

"O segundo jogo é quatro dias depois, me sinto bem. Estou querendo jogar. A dificuldade mental eu tive quando estava machucado e não entendia o porquê", contou o jogador de 31 anos, que acumula três temporadas praticamente sem jogar pelo Real Madrid, entre lesões e a perda de importância no vestiário.

O capitão da Bélgica considera que sua seleção tinha "mais chances há quatro anos", com um "time melhor naquele momento", mas que agora a seu favor a "experiência nos grandes torneios".

"Temos jogadores bons com a bola. Confio muito, de fato. Tínhamos um pouco de medo do primeiro jogo. Não tentamos passes um pouco mais arriscados. Vai ser preciso não ter medo de driblar, de dar um passe entre linhas contra o Marrocos", analisou.

Ao ser perguntado sobre as lacunas defensivas da Bélgica nos contra-ataques canadenses, Hazard considerou que era preciso "colocar um jogador que corre rápido" nas laterais, para apoiar o trio Toby Alderweireld - Jan Vertonghen - Leander Dendoncker.

"Nas laterais, devemos controlar bem, Timothy (Castagne) e (Yannick) Carrasco correm rápido. Devemos nos antecipar nas bolas longas, ir mais à frente para deixar o ataque adversário em impedimento e usar Thibaut (Courtois). Não temos os três zagueiros mais rápidos do mundo, mas isso todos sabem", sorriu.

