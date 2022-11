Nenhum jogador da Alemanha comparece a entrevista coletiva prévia a duelo com a Espanha

A Alemanha decidiu não enviar nenhum jogador neste sábado à entrevista coletiva prévia ao jogo contra a Espanha pelo Grupo E da Copa do Mundo, para evitar uma viagem longa entre o centro de imprensa e a concentração da seleção.

Apenas o técnico Hansi Flick respondeu aos jornalistas, na véspera de um jogo vital para a equipe. Os alemães foram derrotados pelo Japão na primeira rodada (2 a 1) e agora precisam reagir contra a Espanha para evitar uma eliminação precoce na fase de grupos, como aconteceu em 2018.

"Não haverá nenhum jogador aqui conosco. Fizemos uma viagem de três horas, temos um jogo muito importante, então disse a eles que viria sozinho", afirmou Flick no início da entrevista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Alemanha está concentrada em Al Ruwais e treina em Al Shamal, no norte do Catar, a mais de uma hora de distância do centro de imprensa onde acontecem todas as entrevistas prévias a cada partida.

A Federação Alemã tinha pedido para fazer a coletiva de hoje em sua concentração, para evitar as mais de duas horas de viagem (ida e volta) a um jogador e ao técnico.

pve-tba/fbx/gh/psr/cb

Tags