Irene Cara, atriz e cantora de 'Fame' e 'Flashdance', morre aos 63 anos

Irene Cara, a cantora e atriz vencedora do Oscar que cantou as músicas dos filmes de sucesso dos anos 1980 "Fame" e "Flashdance", morreu aos 63 anos, disse sua agente neste sábado.

Cara foi encontrada morta em sua casa na Flórida na sexta-feira, disse a assessora Judith Moose à AFP, acrescentando que a causa da morte era desconhecida até o momento.

"Ela era uma alma maravilhosamente talentosa, cujo legado viverá para sempre através de sua música e filmes", disse em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cara ficou famosa quando cantou a música principal do filme "Fame", que é sobre a vida de estudantes de uma escola de artes cênicas de Nova York.

Seu trabalho no filme, no qual ela interpretou Coco Hernandez, lhe rendeu indicações ao Grammy de Melhor Artista Revelação e Melhor Artista Pop Feminina.

Cara co-escreveu e cantou a música "Flashdance... What a Feeling" para o filme de sucesso de 1983 com o mesmo nome, que retrata a vida de uma aspirante a dançarina interpretada por Jennifer Beals. Com essa música ela ganhou um Oscar em 1984 e dois prêmios Grammy.

Cara foi formada em música, dança e canto e na década de 1970, ainda muito jovem, começou a frequentar os palcos e programas de televisão, incluindo "The Tonight Show", com Johnny Carson.

dw/tjj/dg/mr/aa

Tags