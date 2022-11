EUA autoriza Chevron a retomar parcialmente atividades na Venezuela (oficial)

O governo americano autorizou, neste sábado (26), a gigante Chevron a retomar parcialmente suas atividades de extração de petróleo na Venezuela, em uma primeira flexibilização das sanções contra este país após a assinatura de um "acordo parcial de proteção social" entre o governo e a oposição no México.

Segundo o Departamento do Tesouro, a Chevron pode retomar parcialmente as atividades da empresa, da qual é co-proprietária na Venezuela com a estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), se garantir que "a PdVSA não receba nenhuma receita com as vendas de petróleo feitas pela Chevron".

