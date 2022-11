Enfermeira canta com paciente em hospital e vídeo viraliza; veja

O vídeo da dupla cantando "Put Your Records On" já alcançou mais de 143 mil visualizações nas redes sociais

O dueto musical entre uma enfermeira e uma paciente em cadeira de rodas viralizou nas redes sociais. No vídeo, gravado em um dos corredores de uma unidade hospitalar de Nova York, a dupla aparece cantando a canção "Put Your Records On", da cantora britânica Corinne Bailey Rae, enquanto aguardam o horário do tratamento.

A cantoria foi compartilhada no Instagram, na página Majically News, com a legenda: "Apenas uma enfermeira e paciente curando uma a outra através da música". Até a publicação desta matéria, o post acumulava mais de 143 mil visualizações, 12 mil curtidas e centenas de comentários.

"Música é amor, pessoal. Eu chorei assistindo a isso. Lágrimas instantâneas", comentou um dos seguidores da página. Outros usuários disseram sentir "arrepios" ao ouvi-las cantar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o vídeo da enfermeira cantando com a paciente:

Sobre o assunto Covid-19: Brasil registra 13.501 casos e 26 mortes em 24 horas

Máscara de proteção será obrigatória em vestibular da USP

Dia “D” reforça campanha de vacinação em cidades de fronteira

Tags