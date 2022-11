China doa 100 milhões de dólares a Cuba

A China doou cerca de 100 milhões de dólares a Cuba durante a visita oficial ao gigante asiático que o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acaba de concluir, anunciou neste sábado (26) o seu vice-primeiro-ministro, Alejandro Gil.

Durante as conversas oficiais que Díaz-Canel manteve, na sexta-feira (25), com o chinês Xi Jinping foi relatada "uma doação da parte chinesa a nosso país na ordem de 100 milhões de dólares", disse Gil em declarações transmitidas pela televisão cubana.

O também ministro da Economia ressaltou que este donativo será destinado a "prioridades" da economia da ilha, que enfrenta a sua pior crise econômica em três décadas, devido ao reforço do embargo dos Estados Unidos, em vigor desde 1962, e ao impacto da pandemia do coronavírus.

A visita do presidente cubano à China faz parte de uma turnê internacional que também o levou à Argélia, Rússia e Turquia, com o interesse de fortalecer o crítico setor energético, que desde maio sofre com uma forte crise de geração de eletricidade, traduzida em apagões e escassez de combustível.

Gil informou que durante a visita os dois países assinaram "doze instrumentos jurídicos", alguns dos quais "vinculados à reabertura de novos financiamentos" para investimentos chineses em Cuba.

Da mesma forma, acrescentou, as partes abordaram a "questão da dívida" que a ilha adquiriu durante "estes anos" com a China, cujo montante não foi divulgado.

"Nosso presidente explicou a situação que estamos enfrentando, houve entendimento do lado chinês e vamos abordar posições para que possamos encontrar fórmulas mutuamente aceitáveis para ordenação e reestruturação de dívidas", acrescentou Gil.

A China é o segundo maior parceiro comercial da ilha, depois da Venezuela, e um forte aliado político.

Além disso, durante a visita de Díaz-Canel à Argélia, o presidente Abdelmadjid Tebboune anunciou a retomada do fornecimento de combustível a Cuba, a doação de uma usina de energia solar à ilha e o cancelamento dos juros da dívida cubana, cujo valor também não foi revelado.

