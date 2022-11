PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Metade dos habitantes da capital ucraniana continua sem eletricidade

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento dos jogos na Copa do Mundo do Catar-2022.

DOHA:

Irã vence País de Gales (2-0) com gols nos acréscimos e segue vivo na Copa

O Irã ainda pode sonhar com uma inédita vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar após a vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales nesta sexta-feira, em Doha, em jogo do Grupo B que abriu a segunda rodada do torneio.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Prev, a ser transmitida)

FOTOS

DOHA:

Neymar, com lesão no tornozelo, realiza exames e segue tratamento

A espera angustiante para saber qual é o quadro clínico de Neymar, que lesionou o tornozelo direito na vitória sobre a Sérvia (2-0), continua.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

França se reencontra com Dinamarca em duelo que vale liderança do grupo D da Copa do Mundo

Neste sábado, em Doha, França e Dinamarca se enfrentam pela terceira vez este ano, com a liderança do Grupo D do Mundial em jogo e os 'Bleus' querendo vingar as duas derrotas sofridas diante dos nórdicos.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Apresentação, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Na Copa tudo é possível, até mesmo vencer o Brasil, garantem torcedores suíços e camaroneses

Suíça e Camarões fizeram na quinta-feira uma partida longe de ser empolgante, uma vitória magra dos europeus por 1 a 0 com gol de Breel Embolo no início do segundo tempo no estádio Al Janoub, em Doha, na estreia de ambos na Copa do Catar.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Prev, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Metade dos habitantes da capital ucraniana continua sem eletricidade

Cerca de metade dos habitantes de Kiev continua sem energia elétrica nesta sexta-feira (25), dois dias depois que a Rússia voltou a bombardear infraestruturas estratégicas e deixou milhões de ucranianos sem luz em meio ao frio.

(Ucrânia conflito energia Rússia guerra sofrimento inverno, 800 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

LIMA:

Presidente do Peru renovará gabinete após renúncia do primeiro-ministro

O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou que vai renovar seu gabinete ministerial depois de aceitar a renúncia de seu primeiro-ministro, Aníbal Torres, como resultado de uma nova disputa com o Congresso, em uma mensagem surpresa ao país por volta da meia-noite desta quinta-feira.

(Peru política governo crise, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

LONDRES:

Enfermeiros britânicos convocam greve sem precedentes em dezembro

O sindicato dos enfermeiros do Reino Unido convocou uma greve de dois dias em dezembro para exigir melhores salários, uma ação sem precedentes em seus 106 anos de história em meio a uma crise da saúde pública.

(GB enfermeiros saúde política economia crise greve sociedade, Prev, 570 palavras, já transmitida)

PARIS:

Aliados históricos da Rússia começam a se distanciar de Putin

A Rússia, além das dificuldades militares na Ucrânia, enfrenta tensões internas na Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), a aliança militar promovida por Moscou para manter sua zona de influência no Cáucaso e na Ásia Central.

(Rússia Cáucaso Ásia política diplomacia segurança conflito, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Após protestos, começa confinamento na 'cidade iPhone' da China

Seis milhões de habitantes da cidade chinesa de Zhengzhou, onde está localizada a maior fábrica de celulares iPhone do mundo, entraram em confinamento nesta sexta-feira (25), após confrontos entre policiais e funcionários, que reivindicam melhores salários.

(China protestos economia covid saúde iPhone, Prev, 500 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

DUBAI:

Cresce medo nos corredores da morte sauditas após onda de execuções

Zeinab Abo al Jeir vive em "terror extremo": seu irmão Hussein, condenado à morte na Arábia Saudita, pode ser o próximo de uma onda de execuções que se multiplicou nas últimas semanas no reino do Golfo.

(Arábia Saudita justiça crime execuções direitos sociedade, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO:

Twitter e o desafio de não depender da publicidade

Elon Musk quer diversificar as fontes de receita do Twitter além da publicidade, mas nenhuma rede social massiva conseguiu sobreviver sem anunciantes.

(Twitter publicidade economia rede social, Enfoque, 600 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Natureza e clima, duas crises que não podem ser dissociadas

Especialistas e ativistas ambientais esperavam que a conferência do clima da ONU terminasse na semana passada com uma menção contundente à biodiversidade em sua declaração final. Mas saíram desapontados.

(Meio ambiente natureza clima ONU política biodiversidade, Ângulo, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PARIS:

Luta contra o tráfico de espécies silvestres passa pelo comércio on-line

A Internet, "o maior mercado do mundo" que nunca fecha, tornou-se o local de predileção do tráfico global de vida selvagem, e os especialistas pedem uma maior regularização das plataformas de comércio on-line.

(Meio ambiente natureza clima ONU política biodiversidade, Ângulo, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

