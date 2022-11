Mesmo sem Neymar, torcedores em Doha acreditam em classificação tranquila do Brasil

A notícia de que Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito na vitória sobre a Sérvia, está fora de pelo menos o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra a Suíça, na segunda-feira, não gerou tanta preocupação em Doha.

Para muito torcedores que viajaram até o Catar para acompanhar o Mundial de perto, a Seleção possui um elenco cheio de jogadores criativos, que podem suprir a ausência do craque do Paris Saint-Germain.

É o que pensa o paulista Danilo Cervan, de 35 anos, produtor de vídeo. "Estou vendo com mais tranquilidade porque tem muito moleque sem a pressão e a responsabilidade que pesa sobre o Neymar. Então acho que vai dar jogo", diz ele, que esteve no Estádio Nacional de Lusail para assistir à vitória do Brasil na estreia.

Sobre as mudanças a serem feitas na equipe com os desfalques de Neymar e seu xará Danilo, que também sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo, o torcedor deu sugestões para o técnico Tite: "Eu colocaria o Rodrygo no lugar do Neymar e o Daniel Alves no do Danilo. Acho que tem que ter a experiência ali também. Saiu um cara importante e vai ser preciso colocar um jogador de peso".

O carioca José, de 27 anos, assessor de investimentos, também está confiante. "Acho que, diferentemente dos outros anos, o nosso elenco está bem melhor, principalmente no ataque, com mais opções. Nessa primeira fase acho que o nosso adversário mais difícil (a Sérvia) já foi. Então dá para avançar. Acho que está tranquilo. O Brasil tem reservas suficientes para compensar", analisa.

José só faria outra alteração, sem recorrer a Daniel Alves: "Eu colocaria o Militão na lateral-direita. E o Rodrygo na posição do Neymar. Porque acho que ele joga parecido com o Neymar no Real Madrid".

Robson, de 37 anos, cinegrafista de São Paulo, também assistiu ao jogo no estádio em Lusail e observa que o desfalque do astro pode mexer com o lado psicológico, mas de uma forma positiva.

"O time ficou bem alinhado mesmo sem o Neymar depois que ele saiu. Acho que se continuar assim vai motivar a Seleção. E ele vai voltar na segunda fase para resolver qualquer problema".

Lucas, bancário de 30 anos e também paulistano, acha que o atacante Richarlison, autor dos dois gols do Brasil na estreia, vive um ótimo momento e pode dar conta do recado na fase de grupos.

"Depois do jogo contra a Sérvia acredito muito que vai dar tudo certo porque os gols do Richarlison foram maravilhosos e ele com certeza pode marcar outros enquanto o Neymar não volta".

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, disse nesta sexta-feira que o atleta vai perder pelo menos o confronto de segunda-feira contra os suíços, em que o Brasil pode se classificar antecipadamente para as oitavas de final.

"Eles (Neymar e Danilo) seguem em tratamento com o objetivo de tentar recuperá-los a tempo da competição", disse Lasmar em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Vamos avaliá-los diariamente para ter informações e tomaremos as melhores decisões com base nisso", acrescentou.

O Brasil lidera o Grupo G da Copa do Mundo do Catar com os mesmos três pontos da Suíça, mas leva a melhor no saldo de gol (+2 contra +1). Camarões e Sérvia completam o grupo e ainda não pontuaram.

