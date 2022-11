Irã vence País de Gales (2-0) com gols nos acréscimos e segue vivo na Copa

O Irã ainda pode sonhar com uma inédita vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar após a vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales nesta sexta-feira, em Doha, em jogo do Grupo B que abriu a segunda rodada do torneio.

Apesar da menor posse de bola, os iranianos criaram mais chances de gol, mandando duas bolas na trave. Mas os gols só vieram nos acréscimos por meio de Roozbeh Cheshmi (90+8) e Ramin Rezaeian (90+11), enquanto os galeses ficaram reduzidos a 10 em campo após a expulsão do goleiro Hennessey, por uma entrada dura. Foi o primeiro cartão vermelho deste Mundial.

