Irã mobiliza unidades blindadas em regiões curdas

O Irã mobilizou tanques e suas forças especiais da Guarda Revolucionária nas regiões curdas do país, cenário de recentes confrontos com facções armadas da oposição, disse o comandante do exército terrestre da Guarda nesta sexta-feira (25).

"Neste momento, unidades blindadas e forças especiais do exército terrestre da Guarda Revolucionária estão partindo para as fronteiras oeste e noroeste do país", disse o general Mohamad Pakpur, segundo a agência de notícias local Tasnim.

"Este movimento das forças terrestres visa reforçar as unidades localizadas na fronteira e impedir a infiltração de grupos terroristas filiados aos grupos separatistas que atuam na região norte do Iraque", explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, o general Pakpur havia "aconselhado" os habitantes das "áreas adjacentes às bases dos grupos terroristas" a "evacuá-las" para não "serem feridos nas operações da Guarda Revolucionária", o exército ideológico da República Islâmica.

Desde domingo, a Guarda Revolucionária atacou duas vezes as bases de vários grupos armados da oposição curda iraniana, com sede no Curdistão iraquiano há décadas, usando mísseis e drones kamikaze.

O governo iraniano denunciou ataques contra seu território, perpetrados, segundo ele, por grupos infiltrados do Iraque.

As autoridades acusam principalmente esses grupos de incentivar as manifestações que vêm ocorrendo no Irã desde a morte, em 16 de setembro, da jovem curda iraniana Mahsa Amini, que foi detida pela polícia da moralidade.

Na quinta-feira, Teerã justificou, em carta endereçada ao Conselho de Segurança da ONU, seus atentados no Curdistão iraquiano e afirmou que "não tinha outra escolha" para se proteger de "grupos terroristas".

sk-sh/feb/jvb/es/aa

Tags