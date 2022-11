Inglaterra e EUA ficam no 0 a 0 na segunda rodada do Grupo B da Copa

A Inglaterra, que goleou o Irã (6-2) na primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar-2022, não passou do empate em 0 a 0 com os Estados Unidos nesta sexta-feira, no estádio Al Bayt em al-Khor, mas segue em uma posição favorável para buscar a vaga nas oitavas de final na próxima terça-feira, contra o País de Gales.

Os Estados Unidos, sólidos defensivamente, mas bastante inofensivos, empataram pela segunda vez no Mundial do Catar e terão que vencer o Irã no último jogo da fase de grupos para avançar às oitavas.

