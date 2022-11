Holanda e Equador empatam (1-1) e lideram Grupo A; Catar é 1ª seleção eliminada da Copa

Holanda e Equador, empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira, no estádio Khalifa Internacional em Doha, e lideram o grupo A da Copa do Mundo, ambos com 4 pontos e mesmo saldo de gols, após vitórias por 2 a 0 na estreia.

O resultado elimina o Catar, que mais cedo havia perdido para o Senegal por 3 a 1 e só pode chegar a 3 pontos, uma triste estreia de um país-sede na história da competição.

