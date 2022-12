Famosos mortos mais bem pagos registram faturamento de R$ 8,2 bilhões em 2022

Ao todo, 13 famosos que já morreram computaram lucro de R$ 8,2 bilhões em 2022. O levantamento foi feito pela revista Forbes e destaca o faturamento de celebridades falecidas ao longo do ano. Entre os mais bem pagos há alguns que já morreram há mais de 20 anos.

De acordo com os dados apurados entre 1º de Novembro de 2021 até 30 de Outubro deste ano houve um aumento de 72% com relação ao faturamento dos famosos mortos mais bem pagos de 2021.

Para o cálculo foram utilizados informações das bases de dados do Luminare, IMDbPro, NPD BookScan. Além da alta, o volume arrecadado pelos falecidos em 2022 foi o maior já computado pela Forbes desde o início do ranking.

Confira lista dos famosos mortos mais bem pagos em 2022

J.R.R. Tolkien (Foto: Getty Images)



1º J.R.R. Tolkien (morreu em 2 de Setembro de 1973, aos 81 anos) - R$ 2.6 bilhões



John Ronald Reuel Tolkien era professor da faculdade de Oxford, mas ficou mundialmente conhecido por suas obras, autor de “O senhor dos anéis” e “O Hobbit”, o grande criador da terra média, universo no qual as histórias se passam.

O escritor morreu em 1973, de pneumonia, e 49 anos após sua morte, a venda da empresa que possuía suas obras intelectuais, a Middle-Earth Enterprises, para a empresa de jogos Embracer, em agosto, rendeu um valor de R$ 2.6 bilhões.

Atualmente a Embracer divide os direitos das obras de Tolkien com outras empresas, no que se diz a divisão de direitos mais complexa da história.

2º Kobe Bryant (morreu em 26 de Janeiro de 2020, aos 41 anos) - R$ 2 bilhões

Kobe Bryant morreu aos 41 e deixou um legado no esporte (Foto: AFP)



Ex-jogador de basquete, Kobe Bryant foi astro dos Los Angeles Lakers por muitos anos, e, para além disso, tinha um bom faro para negócios fora da quadra.

Em 2014 ele investiu R$ 30,7 milhões em uma pequena empresa de bebida esportiva chamada Body Armor, tendo participado do conselho da empresa antes de sua trágica morte em Janeiro de 2020, em uma queda de helicóptero, acidente que também vitimou sua filha e outras 7 pessoas.

Em Novembro de 2021, quase 2 anos após sua morte, a Coca-Cola comprou 70% da Body Armor, o que rendeu um pouco mais de R$ 2 bilhões para a família do ex-astro da NBA.

3º David Bowie (morreu em 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos) - R$ 1.3 bilhões

Manuscrito de música de David Bowie foi vendido no Reino Unido (Foto: Reprodução/ Instagram)



O cantor e compositor britânico David Bowie entra como terceiro no ranking com a venda de todo seu catálogo musical para a Warner Chappell no dia 8 de janeiro de 2022.

A venda ocorreu 6 anos após a morte de Bowie de câncer, e contém obras como “Space Oddity” e “Life in Mars”.

4º Elvis Presley (morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos) - R$ 588 milhões

FILME sobre Elvis Presley terá como foco a relação do cantor com seu empresário Tom Parker. O papel principal será vivido por Austin Butler (Foto: Divulgação)



Elvis Presley foi um grande fenômeno da música no mundo todo e 45 anos após sua morte, o espólio do cantor continua faturando altas quantias. Grande parte dos R$ 588 milhões apurados em 2022 foi resultado da alta bilheteria do filme que retrata sua vida nos cinemas ao lonfo do ano.

A venda da famosa Graceland, a casa de Elvis em Memphis nos EUA, também foi um fator decisivo na arrecadação do famoso.

5º James Brown (morreu em 25 de dezembro de 2006, aos 73 anos) - R$ 534 milhões

James Brown (Foto: Divulgação)



Em dezembro de 2021 uma produtora de música independente, a Primary Wave Music, comprou os direitos de músicas, imóveis, nome e imagem de James Brown, gerando a movimentação da fortuna de R$ 534 milhões.

O espólio de James Brown continuará em parceria com a Primary Wave, para financiar bolsas de estudo para crianças em vulnerabilidade social, com os rendimentos do valor.

6º Michael Jackson (morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos) - R$ 385 milhões

Michael Jackson marcou uma reunião com os produtores de X-Men em 1999 (Foto: Divulgação)



O “Rei do Pop”, Michael Jackson, arrecadou R$ 385 milhões em 2020, sendo parte a receita oriunda de espetáculos em homenagem ao cantor como um show do Cirque de Soleil em Las Vegas e o musical na Broadway, “MJ The Musical”.

O restante do valor veio do catálogo do astro pop, o Mijac Music, que contém as músicas de Michael. O cantor morreu em 2009, de uma overdose de sedativos administrados por seu médico pessoal.

7º Leonard Cohen (morreu em 7 de novembro de 2016, aos 82 anos) - R$ 281 milhões

Leonard Cohen (Foto: Reprodução/Facebook)



O cantor canadence Leonard Cohen, conhecido pela famosa música “Hallelujah”, entra na lista pela venda da publicação e a masterização da discografia de Cohen pela empresa de gestão musical Hipgnosis. Leonard Cohen morreu em 2016, já idoso, após uma queda.

8º Dr. Seuss (morreu em 24 de setembro de 1991, aos 87 anos) - R$ 164 milhões

Dr. Seuss (Foto: Reprodução)



O autor infantil americano Theodor Geisel recebeu R$ 164 milhões como parte do valor em vendas de livros no último ano, entre as obras de sucesso estão “O Lórax”, “Como o Grinch roubou o Natal” e “Horton, o Elefante”.

O restante do valor foi de uma acordo de publicidade com a Netflix. O Dr Seuss morreu em 1991 vítima de câncer.

9º Jeff Porcaro (morreu 5 de agosto de 1992, aos 38 anos) - R$ 128 milhões

Jeff Porcaro (Foto: Reprodução)



O baterista americano Jeff Porcaro foi fundador da banda dos anos 80 Toto, mas teve mais sucesso co-escrevendo músicas famosas para a indústria, sendo um dos responsáveis pelas batidas do álbum mais vendido da história, “Thriller”, de Michael Jackson.

Porcaro também colaborou com outros grandes nomes, como Eric Clapton e Paul McCartney. O valor de R$ 128 milhões foi arrecadado por meio da venda de seus direitos autorais para a Primary Wave, mesma empresa que comprou os direitos de James Brown.

10º Charles Schulz (morreu em 12 de fevereiro de 2000, aos 77 anos) - R$ 123 milhões

Charles Schulz/ Snoopy (Foto: Divulgação)



O espólio do cartunista americano Charles Schulz, criador dos famosos Charlie Brown e seu cachorrinho Snoopy, faturou o equivalente a R$ 123 milhões pelo conjunto de criações de Schulz, que abarca desde livros, filmes, até produtos em geral.

11º Juan Gabriel (morreu em 28 de agosto de 2016, aos 66 anos) -R$ 118 milhões

Juan Gabriel (Foto: Divulgação)



O cantor mexicano Juan Gabriel escreveu cerca de 1.800 musicas em sua vida e ganhou 2 Grammys Latinos. Em abril seu espólio negociou um acordo com a Universal Music, vendendo parte do catálogo do cantor pelo montante de R$ 118 milhões pelos direitos pós-2008.

12º John Lennon (morreu em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos) - R$ 82 milhões

Há 41 anos, morria o cantor e compositor John Lennon (Foto: Reprodução/ Youtube)



O grande cantor John Lennon recebeu parte do valor em direitos sobre suas músicas solo e de suas músicas com os Beatles. Além dos direitos musicais, o espólio de John recebeu R$18 milhões da Disney, pela a série “The Beatles: Get Back”, disponível no streaming.

13º George Harrison (morreu em 29 de novembro de 2001, aos 58 anos) - R$ 61 milhões

Show em homenagem a George Harrison acontece no Cineteatro São Luiz (Foto: Reprodução/ Twitter)



O segundo “Beatle” da lista, George Harrison recebeu royalties de sua carreira musical, assim como direitos da Disney e cerca de R$ 13 milhões pelo espetáculo Cirque du Soleil sobre os Beatles. Harrison morreu em 2001 de câncer e em 2022 suas produções renderam a bagatela de R$ 61 milhões.



