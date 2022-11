Comunicado do Business Wire :Fruits Eco-Blockchain Project

O Fruits Eco-Blockchain Project tem o prazer de anunciar a conclusão de uma auditoria de segurança do sistema de contrato do Fruits Blockchain conduzido pela Quantstamp, líder em segurança web3. O foco da auditoria foi verificar se o sistema de contrato inteligente é seguro, resiliente e está funcionando de acordo com suas especificações. As atividades de auditoria podem ser agrupadas nas três categorias a seguir:

Fruits Eco-Blockchain Project completes its security audit of their native blockchain conducted by Quantstamp (Graphic: Business Wire)

Segurança: identificação de questões relacionadas à segurança dentro de cada contrato e dentro do sistema de contratos.

Arquitetura de som: avaliação da arquitetura deste sistema através da lente das melhores práticas estabelecidas de contratos inteligentes e melhores práticas gerais de software.

Correção e qualidade do código: uma revisão completa do código-fonte do contrato. As principais áreas de foco incluem:

-- Correção

-- Legibilidade

-- Seções de código com alta complexidade

-- Melhora da escalabilidade

-- Quantidade e qualidade da cobertura do teste

Estamos construindo um ecossistema sustentável para garantir que crianças e famílias que lutam com vários problemas se tornem autossuficientes e tenham acesso a serviços financeiros.

O que é Fruits

Contato

