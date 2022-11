Comunicado do Business Wire :Annual Investment Meeting

Abu Dhabi irá receber a 12ª edição do Encontro Anual de Investimentos (AIM) de 8 a 10 de maio de 2023, que irá ocorrer sob o tema "A Mudança de Paradigma de Investimento: Futuras Oportunidades de Investimento para Promover Crescimento Econômico Sustentável, Diversidade e Prosperidade".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

Abu Dhabi Hosts Annual Investment Meeting May 2023 (Photo: AETOSWire)

Em uma coletiva de imprensa realizada hoje em Abu Dhabi, o anúncio do lançamento do AIM internacional de 2023, com apoio do Ministério da Indústria e Tecnologias Avançadas, e o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED) como principal parceria, foi feito na presença de Sua Eminência, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro de Estado do Comércio Exterior, Vice-Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Indústria dos EAU e Sua Eminência, Mohamed Ali Al Shorafa, Presidente da ADDED.

Os pilares do AIM Global de 2023 irão debater a transformação do mercado mundial de capitais e formas de aprimorar a flexibilidade das cadeias de fornecimento internacionais, a fim se beneficiar das oportunidades de crescimento, bem como da Quarta Revolução Industrial e tecnologias de IA nos próximos anos.

O AIM também irá abordar novas tendências na atual transformação digital mundial que vem sendo experimentada pelas economias em desenvolvimento e desenvolvidas. O AIM Global de 2023 irá apresentar muitas sessões e oficinas que irão discutir temas vitais, incluindo Cidades do Futuro, como usar tecnologias inovadoras para atender às crescentes demandas, a capacidade do setor empresarial de se inteirar das rápidas transformações e o futuro papel das s1tartups e PMEs.

Sua Eminência, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, enalteceu a capacidade do AIM de mudar suas atividades para acompanhar as novas mudanças na economia mundial e elogiou a reunião do AIM Global 2023 de todas as partes interessadas em investimentos em um esforço de superar os obstáculos atuais para obter o desenvolvimento econômico sustentável e prosperidade para o mundo mediante diversos caminhos, incluindo digitalização, sustentabilidade, industrialização e livre comércio.

Sua Eminência, Mohamed Ali Al Shorafa, disse: "Temos o prazer de sediar o AIM de 2023 em Abu Dhabi, que estabeleceu sua posição como um destino preferido para negócios e investimentos, devido à sua abordagem proativa e aberta ao lidar com mudanças. O AIM é uma plataforma adequada para discutir novas tendências e maneiras de lidar com mudanças e desenvolvimentos no panorama econômico internacional."

O AIM irá abranger diversos recursos, incluindo Exposição, Rodadas de Investimentos, Apresentações de Destinos de Investimentos, Prêmios de Investimentos, Prêmios de Startups, Centros de Investidores e Encontros G2G, G2B e B2B.

* Fonte: AETOSWire

Contato

Shady El Gohary,+971551266247, +971552424797 selgohary@apcoworldwide.com

