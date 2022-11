Seleção holandesa não protestará: "Estamos aqui para ganhar a Copa"

O gesto de tapar a boca que os alemães fizeram na quarta-feira (23) como ato de protesto não será reproduzido pelos jogadores da Holanda na sexta-feira (25) antes da partida contra o Equador, declarou o técnico Louis van Gaal. Ele afirma que o objetivo de sua equipe é outro: "Estamos aqui para ganhar a Copa do Mundo".

Na foto oficial, antes da partida perdida para o Japão (2-1), os jogadores alemães resolveram aparecer de boca tapada. O ato foi um protesto contra a decisão da FIFA de impedir o capitão, Manuel Neuer, de usar uma braçadeira com as cores do arco-íris em apoio ao movimento LGBT.

"Estamos aqui para ganhar a Copa do Mundo", respondeu o técnico holandês ao ser questionado se seus jogadores seguiriam o exemplo dos alemães e fariam algum gesto de protesto.

A Holanda foi uma das seleções europeias que desistiu da braçadeira com a mensagem "One Love", por receio das sanções da FIFA.

Além disso, as duras condições de trabalho vividas pelos migrantes que atuaram nas obras para a Copa do Mundo também foram objeto de denúncia das organizações humanitárias contra o Catar.

"Acabamos com as questões políticas desde que convidamos, na quinta-feira (24), trabalhadores imigrantes para nosso centro de treinamento" para partilhar momentos com os jogadores, acrescentou o treinador holandês.

