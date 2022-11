Pelé deseja sorte ao Brasil no Catar: "Tragam este troféu para casa"

O ex-jogador Pelé desejou sorte nesta quinta-feira à Seleção Brasileira e pediu que a equipe "traga o troféu para casa", pouco antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia.

O 'Rei' do futebol, de 82 anos, enviou energias positivas para o Brasil através de uma postagem no Instagram, na qual publicou fotos de seu tempo como jogador em partidas da Copa do Mundo para inspirar a equipe que tentará conseguir o hexa no Catar.

"Hoje começamos a escrever uma nova história. Não importa o tamanho e a tradição dos adversários: nós devemos respeitar e jogar cada partida com o foco de uma final", escreveu Pelé.

"Hoje, seremos mais de 200 milhões de corações batendo como um só", acrescentou o "Rei", tricampeão do mundo (1958, 1968 e 1970).

O lendário camisa 10 compartilhou várias fotos de suas "batalhas" pela Seleção, com a última imagem sendo carregado por torcedores após a final de 1970.

"Tenho certeza que teremos um final feliz. Que Deus os abençoe. Tragam este troféu para casa!" concluiu Pelé.

