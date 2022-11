Médico francês é condenado a 20 anos de prisão por estupro de menores no Vietnã

A Justiça francesa condenou um médico francês, procurado pela polícia, a 20 anos de prisão por estuprar dezenas de menores no Vietnã - informaram fontes judiciais nesta quinta-feira (24).

Olivier Larroque, de 60 anos, não compareceu ao primeiro dia de seu julgamento, na segunda-feira (21), depois de ter desaparecido do radar da Justiça meses antes.

Ele foi julgado, à revelia, por um tribunal de Paris, que o condenou, na quarta-feira (23) a 20 anos de prisão por estuprar quase 30 adolescentes entre 2011 e 2013, em Hanói, onde trabalhava para o Hospital Francês, segundo uma fonte judicial e dois advogados.

"A justiça foi feita, embora incompleta, porque o réu não estava presente", disse à AFP o advogado Christopher Mesnooh, que representou sete das vítimas.

A defesa lamentou que o processo tenha sido realizado sem o réu.

"Estando ausente, a pena máxima foi imposta a ele", afirmou advogada Camille Lucotte.

As investigações começaram no início de 2013, após uma denúncia apresentada na embaixada francesa no Vietnã.

Uma associação local relembrou as acusações contra Larroque feitas por meninos de rua com idades entre 13 e 15 anos, junto com vídeos que mostravam o réu tendo relações sexuais com menores.

A investigação aberta na França levou à sua prisão em Hanói, em julho de 2013, e à sua repatriação.

Perante os investigadores, as vítimas descreveram o mesmo "modus operandi": o réu abordava-as, levava-as para um hotel, ou para sua casa, e abusava delas.

O médico negou qualquer coação, dizendo se apresentar como um mero cliente de prostíbulos.









