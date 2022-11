França e Irlanda veem 'oportunidade' para resolver desacordo aduaneiro com o Reino Unido

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, se reuniram em Paris nesta quinta-feira (24) e concordaram que há "uma janela de oportunidade para resolver" as diferenças comerciais entre a Irlanda e o Reino Unido, disse o gabinete de Martin.

"Os dois dirigentes concordam com a importância de uma nova parceria com o Reino Unido e consideram que existe uma janela de oportunidade crucial para resolver questões relacionadas com o protocolo aduaneiro" entre a Irlanda e a Irlanda do Norte (província britânica), noticiou um comunicado do gabinete de Martin, que jantou com Macron no Eliseu.

O primeiro-ministro irlandês já havia se encontrado com seu homólogo britânico, Rishi Sunak, em 10 de novembro, que se mostrou disposto a resolver esse imbróglio comercial, poucas semanas depois de assumir o cargo, em outubro.

A província britânica da Irlanda do Norte continua imersa em um impasse político devido às diferenças comerciais sobre o protocolo norte-irlandês, negociado após a saída do Reino Unido da União Europeia.

A Irlanda do Norte abriga a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a UE, mas esta deve permanecer aberta devido ao acordo de paz de 1998 que pôs fim a três décadas de conflito civil no território.

O atual protocolo mantém a Irlanda do Norte no mercado único europeu, mas estabelece uma fronteira alfandegária entre a ilha da Irlanda e o Reino Unido, algo considerado inaceitável pelos sindicalistas da Irlanda do Norte, ferrenhos defensores do pertencimento de sua província ao território britânico.

