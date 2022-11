Pep Guardiola renova contrato com o Manchester City por dois anos

O técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, renovou o contrato por mais dois anos com o clube inglês, o que significa que ele permanecerá no cargo até 2025, anunciou o atual campeão da Premier League.

"Estou muito feliz por permanecer no Manchester City por mais dois anos", disse Guardiola em um comunicado do clube divulgado nesta quarta-feira.

O ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique, 51 anos, conquistou nove títulos desde sua chegada ao Manchester City em 2016, incluindo quatro edições da Premier League.

"Não posso agradecer o suficiente a todos no clube por confiarem em mim. Estou feliz e confortável e tenho tudo que preciso para fazer meu trabalho da melhor maneira possível".

"Eu sei que o próximo capítulo deste clube será incrível na próxima década. Aconteceu nos últimos 10 anos e acontecerá nos próximos 10 anos porque este clube é muito estável", completou o espanhol.

"Desde o primeiro dia senti algo especial por estar aqui. Não poderia estar em um lugar melhor", afirmou Guardiola. Na atual temporada, o City disputa a liderança do campeonato inglês com o Arsenal e conseguiu avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Eu ainda tenho a sensação de que podemos conseguir mais juntos e é por isso que quero ficar e continuar lutando por troféus", completou sobre suas ambições.

O diretor geral do City, Khaldoon Al Mubarak, afirmou: "Estou muito feliz que a jornada de Pep com o Manchester City Football Club vai continuar".

