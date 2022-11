Marrocos e Croácia empatam em 0-0 pelo Grupo F da Copa do Mundo

A Croácia, atual vice-campeã mundial liderada por Luka Modric, estreou na Copa do Mundo do Catar-2022 com um decepcionante empate de 0-0 contra Marrocos, em uma partida disputada nesta quarta-feira em Al Khor.

A partida abriu o Grupo F do Mundial, que também tem Bélgica e Canadá. O empate entre croatas e marroquinos no estádio Al Bayt foi o terceiro 0-0 na Copa, depois de Dinamarca-Tunísia e México-Polônia.

