Portugal deve pensar na Copa e não em Cristiano Ronaldo, diz zagueiro Ruben Dias

O zagueiro Ruben Dias, da seleção de Portugal, declarou nesta terça-feira (22), dois dias antes da estreia de sua equipe na Copa do Mundo contra Gana, que é hora de focar no torneio e não no conflito do craque Cristiano Ronaldo com o Manchester United.

"Não acho que o caso do Ronaldo vá prejudicar o que estamos tentando alcançar aqui", respondeu o zagueiro do Manchester City, quando questionado sobre a situação de CR7.

"Acho que já falamos bastante, não há muito mais a acrescentar. Como equipe, vamos nos concentrar agora na Copa do Mundo e não em outros problemas", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próprio Cristiano Ronaldo compareceu à coletiva imprensa na segunda-feira para afirmar que estava focado na Copa do Mundo de 2022 depois de ter desencadeado uma tempestade na semana passada com uma entrevista ácida contra o Manchester United e seu técnico Erik ten Hag.

O capitão e maior artilheiro da história de Portugal, de 37 anos, garantiu na segunda que o anúncio do divórcio com os Red Devils "não abalaria" sua seleção, que enfrenta Gana, Uruguai e Coreia do Sul nesta primeira fase da competição pelo Grupo H.

"Estamos concentrados na vitória contra o Gana (quinta-feira), a melhor forma de vencer é nos concentrar num único jogo", disse Dias (40 partidas com a seleção, 2 gols).

"Gana é uma equipe forte fisicamente e tecnicamente também. Tem jogadores que jogam no mais alto nível na Europa", observou o jogador de 25 anos.

"Temos consciência de que vamos enfrentar uma equipe perigosa", concluiu.

rbs-alu/dam/psr/mr

Tags