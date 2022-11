Com entorse no joelho, equatoriano Valencia é dúvida contra Holanda

O atacante Enner Valencia, autor dos dois gols da vitória do Equador por 2 a 0 sobre o Catar no jogo de abertura da Copa do Mundo, é dúvida para o duelo contra a Holanda por conta de uma leve entorse no joelho, informou nesta terça-feira o médico da seleção equatoriana Camilo Chiquito.

"Ontem (segunda-feira) ele passou por exames de imagem, que revelaram uma leve entorse de joelho", disse o médico em entrevista coletiva antes do treino do Equador.

"Sua disponibilidade dependerá de sua evolução", acrescentou o médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O maior artilheiro da história da seleção equatoriana, com 37 gols em 75 jogos, foi substituído no segundo tempo contra o Catar após sofrer uma pancada.

A seleção equatoriana treinou hoje para se preparar para o jogo de sexta-feira contra a Holanda, que na estreia derrotou Senegal por 2 a 0. Quem vencer estará praticamente classificado para as oitavas de final do Mundial.

mcd/psr/cb

Tags