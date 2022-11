Presença do rei da Espanha no Catar é criticada pelo partido do governo

A anunciada presença do rei da Espanha, Felipe VI, na quarta-feira (23) ao primeiro jogo de seu país na Copa do Mundo no Catar foi criticada nesta segunda-feira (21) pelo partido radical de esquerda Podemos, que governa ao lado dos socialistas.

"Foi lamentável (...) ouvir a Casa Real, antes de fazer qualquer objeção crítica sobre o que está acontecendo lá (no Catar), anunciar sua presença nesta Copa do Mundo", disse Gerardo Pisarello, deputado pelo Podemos no Congresso, em coletiva de imprensa.

A Casa Real informou na sexta-feira (18) que o chefe de Estado espanhol irá ao estádio Al Thumama na quarta para assistir à partida entre Espanha e Costa Rica.

Em vários países europeus, a presença de representantes oficiais do governo tem sido alvo de debates devido às recorrentes críticas ao Catar em matéria de direitos humanos.

O Podemos, parceiro minoritário dos socialistas de Pedro Sánchez no governo espanhol, é um partido abertamente republicano e crítico da monarquia.

