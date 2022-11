PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

INDONÉSIA TERREMOTO: Terremoto en Indonesia deixa mais de 50 mortos

=== COPA CATAR ===

Acompanhamento das partidas de segunda-feira: Inglaterra-Irã, Holanda-Senegal e EUA-País de Gales

DOHA:

Sete seleções europeias desistem de usar braçadeira "One Love" no Catar

As sete seleções europeias que planejavam usar uma braçadeira colorida "One Love" em favor da inclusão e contra a discriminação desistiram, nesta segunda-feira (21), de fazê-lo diante da ameaça de "sanções esportivas" durante a Copa do Mundo no Catar, anunciaram poucas horas antes da partida entre Inglaterra e Irã.

(Fbl LGBTQ Mundial QAT 2022 Catar direitos WC, 450 palavras, já transmitida)

DOHA:

Brasileiros começam a se sentir em casa no Catar

Apesar de a estreia do Brasil na Copa do Mundo estar marcada para quinta-feira (24), torcedores da seleção pentacampeã já começaram a invadir Doha neste fim de semana. No sábado (19), fizeram um verdadeiro carnaval de rua na entrada do hotel Westin Doha para receber o ônibus da delegação e, no domingo, procuraram os lugares certos para assistir ao jogo de abertura, em que o Equador venceu o Catar por 2 a 0, no estádio Al Bayt.

(Fbl WC Brasil Copa esporte)

=== INDONÉSIA TERREMOTO ===

CIANJUR:

Terremoto na Indonésia deixa pelo menos 56 mortos e centenas de feridos

Ao menos 56 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas em um terremoto de 5,6 graus de magnitude que abalou nesta segunda-feira (21) a principal ilha da Indonésia, Java, um fenômeno que também foi sentido na capital Jacarta.

(Indonésia terremoto, 530 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

COLORADO SPRINGS:

Barman de boate LGBTQIA+ atacada nos EUA: 'Me senti sozinho e apavorado'

Encolhido no pátio, o barman Michael Anderson tinha certeza de que iria morrer, enquanto ouvia um atirador dentro do clube Q matar seus amigos e colegas.

(EUA LGBTQ tiroteio crime, 520 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Combates entre dissidentes das Farc e outro grupo armado deixam 18 mortos na Colômbia

Enfrentamentos entre uma facção dissidente do acordo que desarmou a guerrilha das Farc e outro grupo armado deixaram 18 mortos no sudoeste da Colômbia, perto da fronteira com o Equador, informou a Defensoria do Povo no domingo.

(Colômbia conflito, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

As mulheres na linha de frente contra as minas terrestres

"Quando criança não me permitiam brincar em determinados locais, e quanto mais via o meu tio mutilado por uma mina terrestres mais apavorada ficava", conta Filomena Chico, uma jovem angolana que agora neutraliza dezenas de explosivos a cada mês.

(Iraque Angola Mulheres ONG Laos

-- ORIENTE MÉDIO

ERBIL:

Irã volta a atacar opositores curdos no Iraque

O Irã voltou a bombardear grupos de oposição curdos na região do Curdistão, no vizinho Iraque, causando a morte de um combatente de um dos grupos dissidentes que Teerã acusa de alimentar as manifestações que abalam a República Islâmica.

(Irã Iraque conflito curdos, 530 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

ALMATY:

Presidente do Cazaquistão conquista reeleição com mais de 80% dos votos

O presidente do Cazaquistão, Kasym-Jomart Tokayev, venceu com folga as eleições de domingo (20) e consolidou sua posição como o novo homem forte do maior país da Ásia Central, que foi abalado no início do ano por protestos violentos.

(Cazaquistão eleições política, 700 palavras, já transmitida)

MANILA:

Kamala Harris promete compromisso 'inabalável' dos EUA com as Filipinas

Os Estados Unidos têm um compromisso "inabalável" com as Filipinas, disse a vice-presidente americana Kamala Harris, nesta segunda-feira (21), durante uma visita ao arquipélago para fortalecer os laços e combater a crescente influência da China na região.

(EUA diplomacia China política Filipinas, 430 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Disney demite CEO e anuncia retorno de Bob Iger ao comando da empresa

A Disney demitiu o CEO Bob Chapek no domingo e anunciou o retorno de Bob Iger ao comando da empresa. A mudança em um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo se tornou efetiva de maneira imediata, afirmou a Disney em um comunicado.

(EUA Disney CEO, 590 palavras, já transmitida)

ZURIQUE:

Nespresso entra no mercado das cápsulas de café compostáveis

A Nespresso lançará cápsulas de café compostáveis no próximo ano para responder aos concorrentes que tentam entrar no lucrativo mercado de máquinas de café caseiras com alternativas cada vez mais ecológicas.

(Suíça meio ambiente gastronomia lazer papel alimentação, 620 palavras, já transmitida)

-- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags